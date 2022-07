I trasporti urbani di Agrigento sotto la lente di ingrandimento. Dopo l’atto integrativo del contratto dei servizi del Trasporto Urbano di Agrigento e, soprattutto, considerati i rilievi effettuati dall’amministrazione comunale sulle inadempienze e criticità del trasporto urbano e l’approssimarsi della scadenza contrattuale, i consiglieri comunali di Agrigento, Alfano, Sollano, Cacciatore, Piparo, Settembrino, Gramaglia, Cirino, La Felice, Zicari, Alongi, Hamel, Cantone e il Presidente del Consiglio Civiltà, hanno presentato un atto d’indirizzo all’Amministrazione attiva che è stato discusso nell’ultima seduta del Consiglio Comunale. Gli interventi dei consiglieri Alfano, Cantone, Zicari, Cacciatore, Gramaglia, dell’Assessore Principato e del Consigliere Sollano hanno fatto emergere che “per un raggiungimento di un servizio ottimale di trasporto urbano è necessario, previo esame delle criticità del servizio stesso rilevate e attenzionate agli uffici comunali nel corso degli anni, ​ una valutazione dell’aderenza del servizio alle norme contrattuali vigenti, è necessario un adeguamento del prossimo bando alla realtà orografica della città caratterizzata da tante frazioni, cosiddetta “stellare”, con un maggior numero di corse per un efficiente e veloce raccordo tra i diversi quartieri, prevedendo anche corse notturne ed estive, per facilitare un maggior uso del mezzo pubblico non soltanto per limitare l’inquinamento ma per adeguarsi alle esigenze delle persone meno abbienti, agli anziani, a coloro che non hanno un automezzo e rendendo così agevole l’utilizzo dei mezzi pubblici anche tramite appropriati avvisi e soste tutt’oggi disattesi o addirittura dimenticati, agevolare l’utilizzo ai turisti e non in ultimo contenere i costi tramite rilascio di biglietti orari soprattutto per certe fasce di età e reddito.” Al termine del dibattito il consigliere Sollano ha proposto di istituire una commissione speciale di studio per esaminare le criticità, valutare ulteriori proposte che possano tornare utili nella redazione del nuovo bando per l’affidamento del Servizio di Trasporto Urbano. Proposta che è stata accolta all’unanimità dal consiglio comunale e condivisa dal Presidente dell’assise Civiltà che ha riferuto di dare mandato agli uffici di elaborare la proposta e di portarla in Consiglio comunale nella prima seduta utile.