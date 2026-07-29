Sais Trasporti, Tua, Autolinee Gallo e Autolinee Giamporcaro hanno sottoscritto con le organizzazioni sindacali un importante accordo aziendale che introduce un premio di produzione fino a 1.200 euro annui destinato ai lavoratori delle quattro aziende del trasporto pubblico locale. L’intesa valorizza l’impegno, la professionalità e il contributo dei lavoratori al miglioramento della qualità del servizio, della produttività e dell’innovazione ed è il risultato di un lungo percorso di confronto tra aziende e organizzazioni sindacali.

Tra gli elementi più innovativi dell’accordo vi è l’istituzione della Commissione Paritetica, organismo permanente di partecipazione e confronto, in linea con l’evoluzione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e delle più moderne relazioni industriali. Determinante, nella definizione dell’intesa, è stato il supporto tecnico-giuridico dello Studio Allex, rappresentato dall’avvocato Mirko Giordano, che ha assistito le aziende durante l’intero percorso negoziale.

“Questo importante accordo è il risultato di un lungo percorso di trasformazione organizzativa che abbiamo avviato per preparare le nostre aziende alle sfide future e alle gare del trasporto pubblico locale”, dichiara il dottor Alberto Cosentino, Direttore Risorse Umane di Sais Trasporti, Tua, Autolinee Gallo e Autolinee Giamporcaro.

Il 2026 è l’anno del centenario del Gruppo Sais, “vogliamo guardare al futuro con la stessa capacità di innovare che ha caratterizzato i nostri primi cento anni – spiega Cosentino. – Non volevamo semplicemente introdurre un premio economico, ma per la prima volta costruire un nuovo modello in coerenza con l’evoluzione del sistema. Gli autisti sono il cuore del nostro servizio e continueremo a investire sulla loro professionalità, così come nella tecnologia e nella digitalizzazione, perché persone e innovazione devono crescere insieme. Con la Commissione Paritetica ci distinguiamo nel panorama del trasporto pubblico locale, introducendo uno strumento stabile di partecipazione e confronto, in linea con l’evoluzione del Ccnl e delle relazioni sindacali nazionali”.

“È una scelta che testimonia una cultura del dialogo e della collaborazione con le organizzazioni sindacali, che desidero ringraziare per il senso di responsabilità e lo spirito costruttivo dimostrati durante tutto il confronto. Questo accordo rappresenta un importante punto di partenza. Ci auguriamo che il clima di dialogo, responsabilità e collaborazione costruito con le organizzazioni sindacali – conclude – possa consolidarsi nel tempo e accompagnare il percorso di crescita. Solo attraverso un confronto continuo e una visione condivisa sarà possibile renderle sempre più moderne e competitive, valorizzando il lavoro delle persone e migliorando la qualità del servizio offerto ai cittadini”.

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