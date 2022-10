Trasportava rifiuti pericolosi e speciali: denunciato

Fermato mentre stava trasportando ben 500 chili di rifiuti ingombranti, ferrosi, speciali e pericolosi per la salute pubblica, nel cassone della sua Moto Ape. A fermarlo, in via Fosse Ardeatine, nel quartiere di Villaseta, sono stati i carabinieri della Stazione di Porto Empedocle.

Il conducente del mezzo, un agrigentino cinquantaduenne, nullafacente, non aveva alcuna autorizzazione a trasportare quei rifiuti. E’ stato dunque denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovrà adesso rispondere di attività di gestione non autorizzata.

La Moto Ape, quanto tutti i rifiuti rinvenuti, sono stati posti sotto sequestro.