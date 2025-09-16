Ha trasformato un affittacamere in un vero e proprio hotel che veniva peraltro pubblicizzato su internet. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas, con la collaborazione dei militari della Compagnia di Sciacca, durante una ispezione in una struttura ricettiva a Menfi, non molto distante dalla zona balneare. A finire nei guai è stata la proprietaria, una operatrice turistica del posto. I carabinieri hanno elevato una sanzione di 3.200 euro ma hanno provveduto anche a segnalarla all’autorità amministrativa.

L’ispezione ha portato alla luce alcune irregolarità, prima tra tutte la totale assenza del Cin, il codice identificativo nazionale. La struttura era regolarmente registrata come affittacamere ma, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata invece ampliata diventando a tutti gli effetti un vero e proprio hotel. Durante il controllo è saltata fuori anche un’altra irregolarità, in quanto, la stessa è ritenuta responsabile dell’omesso aggiornamento della registrazione sanitaria circa l’attivazione di un locale adibito a deposito merci.

