Trasferta amara per la Moncada Energy. Con la Stella Azzurra si arrende 76 a 63

Con percentuali molto al di sotto della media dal campo la Moncada esce sconfitta dalla sfida di Roma contro la Stella Azzurra per 76 a 63. Cagnardi, espulso per proteste, si consola con la salvezza ormai in cassaforte ma deve rammaricarsi per una prestazione sotto la sufficienza e il rischio di uscire fuori dalla griglia playoff. Ora due settimane di riposo per recuperare energie fisiche e mentali e dare tutto nelle ultime quattro partite. Per Agrigento al PalaMoncada ci saranno avverati scomodi del calibro di Tornio degli ex Ciani, Pepe e Guariglia, e la forte Piacenza. Prossima sfida il 26 Febbraio fuori casa a Treviglio. Foto ufficio stampa.

E-Gap Stella Azzurra Roma – Moncada Energy Agrigento 76-63 (20-16, 12-12, 19-22, 25-13)

E-Gap Stella Azzurra Roma: Jacopo Giachetti 15 (3/4, 0/2), Duane Wilson 12 (5/7, 0/4), Roberto Rullo 12 (3/3, 2/5), Matteo Visintin 12 (3/6, 0/2), Samuel jamal Givens 8 (4/8, 0/0), Emmanuel Innocenti 7 (0/0, 2/2), Lazar Nikolic 5 (1/2, 1/3), Alberto Chiumenti 5 (1/1, 0/0), Matteo Ferrara 0 (0/2, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0), Riccardo Salvioni 0 (0/0, 0/0), Lucas Fresno 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 27 – Rimbalzi: 36 8 + 28 (Lazar Nikolic 10) – Assist: 9 (Duane Wilson 3)

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Grande 18 (3/7, 3/7), Albano Chiarastella 11 (2/4, 2/3), Daeshon Francis 10 (5/9, 0/1), Kevin Marfo 9 (3/6, 0/0), Matteo Negri 7 (1/2, 0/2), Lorenzo Ambrosin 6 (0/3, 2/10), Mait Peterson 2 (1/1, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/1), Cosimo Costi 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 19 – Rimbalzi: 24 7 + 17 (Kevin Marfo, Lorenzo Ambrosin 6) – Assist: 8 (Lorenzo Ambrosin 3)