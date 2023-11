Chi temeva l’imbarcata è stato accontentato. Trapani batte Agrigento 105 a 72. La squadra fatica sia in attacco che in difesa, e si fa sentire la mancanza di un vero leader.

Agrigento viene sconfitta da Trapani sotto i colpi di una squadra costruita per vincere il campionato, ma il divario è troppo evidente. La formazione del coach Damiano Pilot non riesce a salvare neanche la faccia e non regge nemmeno un tempo. Già alla pausa è in svantaggio di 18 punti. Tuttavia, al ritorno dalla pausa, Trapani amplia il divario. Di fronte agli occhi di quasi cento tifosi al seguito, il distacco è ancora più evidente e Agrigento chiude il terzo periodo con uno svantaggio di 25 punti. Al Palshark parte l’aola. L’ultimo quarto è un vero disastro per Agrigento, che ora deve affrontare la corazzata Cantù domenica, con un giocatore americano infortunato e un roster che mostra ancora poca esperienza. Seguiranno due trasferte consecutive. Coach Pilot deve rapidamente rivedere la situazione e trovare nuove soluzioni, poiché al momento il lavoro da solo non è sufficiente.