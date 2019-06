Trapani-Catania 1-1. Il tabellino e la cronaca

In virtù del doppio pareggio con il Catania e del migliore piazzamento in classifica nella stagione regolare, il Trapani accede alla finale playoff. Dovrà vederserla con il Piacenza per la promozione in B.

Trapani: Dini, Costa Ferreira, Scognamillo (Da Silva 78′), Taugourdeau, Ramos (Franco 78′), Corapi, Toscano, Aloi, Ferretti (Fedato 63′), Nzola, Tulli (Evacuo 73′). A disposizione: Cavalli, Ferrara, Mule’, D’Angelo, Scrugli, Garufo, Lomolino, Girasole. All. Italiano Catania: Pisseri, Aya, Silvestri (Calapai 46′), Sarno (Bodric 65′), Lodi, Llama, Baraye, Rizzo (Biagianti 46′), Manneh (Marotta 46′), Esposito, Di Piazza (Curiale 67′). A disposizione: Barbini, Lovric, Angiulli, Bodric, Marchese, Bucolo, Valeau, Carriero. All. Sottil Arbitro: Simone Sozza di Seregno; assistenti: Alessandro Pacifico di Taranto e Marco Trinchieri di Milano; IV ufficiale Reti: Taugourdeau 26′, Curiale 69′ Note: Ammoniti Silvestri, Aloi, Dini, Biagianti. Espulsi Esposito al 54′, Biagianti all’86’ e Calapai all’89’

Calci d’angolo: 2-6

Spettatori: 6.562

Recuperi: 2′ pt; 6′ st. FONTE www.trapanicalcio.it/