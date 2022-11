Tragico schianto sulla statale 115, muore un uomo

Grave incidente stradale lungo la strada statale 115, all’altezza di Palma di Montechiaro. Un cinquantaduenne, Maurizio Scarna’ di Casteltermini, è deceduto al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento,, mentre l’amico, un trentottenne si trova ricoverato nello stesso presidio ospedaliero, ma per fortuna, non è in pericolo di vita.

I due viaggiavano a bordo di una Nissan Qashqai, che si è schiantata contro il guard-rail, e poi s’è ribaltata su se stessa. A soccorrere i due, liberandoli dalle lamiere, sono stati i vigili del fuoco. I poliziotti del Commissariato cittadino si sono occupati dei rilievi, per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale.