Tragico incidente stradale verso l’una e trenta della notte in via Lungomare porto nuovo a Lampedusa. A prendere la vita un giovane barista di 20 anni, Florin Guiu, di origine rumena, ma residente a Lampedusa.

Secondo una prima ricostruzione il giovane si trovava a bordo di un scooter, un Honda SH 125, quando per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato battendo violentemente la testa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare l’avvenuto decesso del giovane. I carabinieri della locale Tenenza si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

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