Incidente stradale mortale sullo scorrimento veloce della Palermo – Agrigento, nel tratto tra Villabate e Misilmeri. Il bilancio è di un morto, una donna di 78 anni, e quattro feriti. Grave un bambino. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e due ambulanze.

Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stato uno scontro frontale tra due auto: nel veicolo diretto verso Palermo si trovavano due coniugi, la donna di 78 anni e il marito di 83. Sull’altra auto, che procedeva in direzione Agrigento, viaggiavano invece marito, moglie e il loro figlio piccolo che sono rimasti feriti.

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