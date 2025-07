Un motociclista di 47 anni, Giuseppe Guddemi, di Ribera è morto un incidente stradale che si è verificato questa mattina in Corso Regina Margherita a Ribera. A scontrarsi sono state un’autovettura e una motocicletta Honda Sh, a bordo della quale viaggiava la vittima.

Sul posto, scattato l’allarme, si sono precipitati i soccorritori del 118 e i carabinieri. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del quarantasettenne. I militari dell’Arma della locale Tenenza hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dei fatti.

