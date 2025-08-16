Tragico incidente stradale, nel pomeriggio, all’altezza della rotonda per la località balneare della Mollarella a Licata. A scontrarsi una moto e un’autovettura. Il conducente del mezzo a due ruote ha perso la vita. Si tratta di Calogero Domenico Cavaleri, trentunenne licatese emigrato in Germania che stava trascorrendo un periodo di ferie nella sua città d’origine.

Gli operatori sanitari del 118, intervenuti sul posto, avevano chiesto ed ottenuto l’intervento dell’elisoccorso, ma poco dopo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Vani i tentativi di rianimarlo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Licata, i poliziotti del Commissariato cittadino e gli agenti della polizia Stradale di Agrigento, che si sono occupati della viabilità e dei rilievi.

