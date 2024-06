Aveva 77 anni Raffaele Mazza, ex impiegato bancario in pensione, il ciclista che ha perso la vita nell’incidente stradale avvenuto sulla Gela-Scoglitti stamattina. Mazza e un suo amico sono stati travolti da un furgone. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo al settantasettenne che abitava a Mazzarrone, in provincia di Catania. L’altro sportivo, S.B di Comiso, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale. Chi ha pedalato con loro racconta che si tratta di due ciclisti esperti. Bisognerà accertare cosa sia successo, le indagini per ricostruire la dinamica dello scontro sono in corso.