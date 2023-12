Tragedia nella serata di sabato lungo la statale 188 in territorio di Castronovo di Sicilia. Un 35enne, Aurelio Cascio, di Santo Stefano Quisquina, è morto in un incidente stradale Il giovane viaggiava alla guida di una vettura quando, per cause in fase di accertamento, è finito fuori strada ed è finito in un burrone. L’auto si è ribaltata e per il 35enne non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco intervenuti sul posto lo hanno estratto dal mezzo già privo di vita. Dei rilievi si stanno occupando i carabinieri di Lercara Friddi.