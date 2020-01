Tragico incidente stradale, con l’auto finisce in una scarpata: muore un uomo

Con l’auto finisce in una scarpata, ma la vettura è stata notata da altri automobilisti solo alcune ore dopo, per i fari rimasti accesi.

Nell’incidente, avvenuto sulla strada che collega Agira allo svincolo dell’autostrada A19 Palermo-Catania, ha perso la vita Nicolo’ Passalacqua, 81 anni, di Catenanuova.

Ferito in modo non grave un amico di 73 anni che viaggiava con la vittima. Passalacqua, dopo avere perso il controllo della sua Ford Fiesta per cause da accertare, sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Quest’ultimi si sono occupati del recupero della salma, e del mezzo.