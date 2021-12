Tragedia Ravanusa, Soroptimist: “Siamo vicine all’interno la comunità”

“La tragedia che purtroppo già conta vittime, che ha sconvolto Ravanusa, ci lascia attonite e profondamente addolorate. In queste ore siamo vicine alle famiglie e all’intera comunità ravanusana per un evento devastante che ha sconvolto e funestato questi giorni di avvento al Natale. Seguiamo con apprensione l’evolversi della situazione nella più viva speranza che i soccorritori possano liberare, prima possibile, quanti, a causa dell’esplosione lottano in queste ore, tra la vita e la morte.” Lo ha dichiarato la Presidente del Soroptimist Club Agrigento, Margherita Trupiano.