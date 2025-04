Un 62enne di Camastra, residente a Naro, è morto mentre stava manovrando una betoniera. La tragedia nelle campagne di Camastra, in un appezzamento di terreno ubicato in contrada “Fontanazze”. La dinamica non è ancora chiara. L’uomo ha perso improvvisamente il controllo del mezzo e poco dopo è morto.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha constatato l’avvenuto decesso. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Stazione di Camastra coadiuvati dai colleghi del Comando di Licata. L’ipotesi privilegiata al momento è quella di un improvviso malore.

