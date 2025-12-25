Tragedia il giorno di Natale a Canicattì. Il cadavere di un 46enne è stato scoperto nel primo pomeriggio all’interno della sua abitazione. L’uomo sarebbe morto per un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. A lanciare l’allarme sono stati i familiari. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia e un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha constatato il decesso. Sull’episodio la Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte.

