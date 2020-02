Tragedia al Carnevale di Sciacca 2020. Un bimbo di 5 anni è morto a causa di un incidente durante la sfilata dei carri allegorici. Il piccolo sarebbe finito sotto le ruote di uno dei carri. Il gravissimo incidente si è verificato in via Incisa. Il bimbo è stato soccorso, e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II”, dove è deceduto. I poliziotti del Commissariato di polizia di Stato hanno avviato le indagini. Lo spettacolo è stato immediatamente sospeso.