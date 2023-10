Un operatore sanitario cinquantenne è stato trovato morto nella sua abitazione in territorio di Agrigento. L’uomo non rispondeva al citofono di casa e sul posto per aprire la porta sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti della sezione Volanti. Appena entrati nell’appartamento la scoperta del corpo oramai senza vita.

Il medico legale, in seguito all’ispezione cadaverica, ha accertato che il cinquantenne è deceduto dopo essersi iniettato un farmaco per curare una patologia di cui era a conoscenza. Gli agenti hanno informato la Procura che ha già dissequestrato la salma, restituendola ai familiari.