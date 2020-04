Tragedia a San Leone. Chiama il 112, poi si accascia a terra e muore

In stato di agitazione ha chiamato il numero di emergenza 112. Ma quando sul posto sono giunti i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, non c’era più nulla da fare. Così ha perso la vita una pensionata novantenne di Agrigento, residente in una traversa di viale dei Pini, a San Leone.

Gli agenti hanno provato a salvarle la vita, mettendo in atto gli interventi di primo soccorso. Il decesso è stato constatato dagli operatori sanitari del 118. L’anziana sarebbe rimasta vittima di un arresto cardiocircolatorio.

La polizia di Stato, adesso, sta provando a ricostruire i motivi dello stato di agitazione della pensionata. Dalle prime indagini, pare che abbia avuto una discussione con qualcuno vicino di casa.