Un bagnante è morto mentre si trovava nella località balneare di Punta Bianca, sul litorale agrigentino. Dai primi accertamenti sarebbe stato colto da un malore improvviso, poi rivelatosi fatale, mentre era in spiaggia con la moglie. La coppia si trovava a riva, quando l’uomo ha avuto un mancamento ed è andato in arresto cardiocircolatorio.

Scattato l’allarme, poco più tardi, sono stati gli operatori sanitari del 118 a praticare le manovre di rianimazione, sino all’arrivo dell’elisoccorso del 118. I tentativi di salvargli la vita si sono però rivelati inutili. Particolarmente complesse si sono rivelate le operazioni di recupero del corpo senza vita dell’uomo.

Dopo un tentativo via terra è stato deciso di utilizzare l’imbarcazione della Capitaneria di porto che è riuscita ad avvicinarsi e si è quindi deciso di procedere con il recupero via mare. La salma è stata trasferita al molo di Porto Empedocle. Il pubblico ministero di turno della Procura di Agrigento ha disposto l’ispezione cadaverica.

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