Una tragica scoperta ha sconvolto Canicattì. In una traversa di via Vittorio Emanuele, precisamente in via Giovan Battista Vico, è stata trovata senza vita Concetta Carlino, una donna di 55 anni. A stroncarla è stato un malore improvviso.

La donna viveva sola e lavorava come badante per anziani. Aveva una famiglia composta da due fratelli, uno dei quali residente fuori dalla città. Da due giorni, i familiari non avevano più notizie, suscitando crescente preoccupazione.

Nel pomeriggio del 26 luglio, di fronte all’assenza prolungata di Concetta Carlino, i familiari hanno deciso di chiamare i vigili del fuoco per accertarsi delle sue condizioni. La donna abitava al secondo piano di un’abitazione e, per sicurezza, teneva il cancelletto chiuso, temendo potenziali intrusi.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno iniziato le indagini, salendo al primo piano per poi raggiungere l’abitazione di Concetta. Purtroppo, la tragica scoperta, la donna era già senza vita. La notizia della scomparsa di Concetta Carlino ha suscitato sgomento nella comunità locale. La polizia è intervenuta immediatamente per avviare ulteriori indagini e stabilire la causa esatta della morte.