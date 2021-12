Traffico animali, Carabinieri Forestali denunciano 23 persone

Negli ultimi quattro mesi, da settembre a oggi, sono state denunciate 23 persone alle autorità giudiziarie nell’ambito delle attività di contrasto alla vendita illegale di animali in via di estinzione. Lo hanno indicato i Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo Cites – Distaccamento di Punta Raisi. L’attività, si legge in una nota, ha riguardato non solo la Provincia di Palermo, dove è stato individuato il maggior numero di illeciti, ma anche le Province di Caltanissetta, Agrigento, Catania e Trapani. Le persone deferite, come riporta Askanews, avevano messo in vendita, senza avere alcuna documentazione comprovante la legale detenzione degli esemplari, 112 esemplari di testuggine di terra appartenenti alla specie Testudo hermanni e 130 esemplari di fringillidi, prevalentemente appartenenti alla specie Carduelis carduelis (cardellini). Nel caso delle testuggini, la Testuggine di Herman è, insieme ad altre specie, una delle 30mila specie di flora e fauna protette dalla Cites (acronimo di ‘Convention on International Trade of Endangered Species’ – Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione).