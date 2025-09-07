Bilancio finale dell’esodo estivo: secondo l’Osservatorio mobilità stradale di Anas (Gruppo Fs) dal 25 luglio a oggi, 7 settembre, sull’intera rete nazionale sono stati registrati 330 milioni di veicoli. Nonostante tali rilevanti volumi di traffico non si sono registrate criticità considerevoli. Grazie alle alte temperature questo weekend non sono mancate le partenze per spostamenti locali verso il mare. Il pomeriggio e la serata di oggi sono caratterizzate dagli ultimi rientri in vista della prossima riapertura delle scuole. IL FOCUS SULLA SICILIA. Sono stati oltre 2,3 milioni i transiti rilevati sulla rete stradale della Sicilia nelle giornate di venerdì e sabato scorsi. Di seguito il traffico registrato venerdì e sabato da alcune delle stazioni di misura attraverso cui viene monitorato il traffico della rete stradale Anas siciliana. Sulla A19 Dir sono transitati 147.478 veicoli presso Palermo, mentre presso Altavilla Milicia sulla A19 ne sono stati misurati 83.502, scesi a 29.246 presso Alimena e 25.673 presso Caltavuturo.

Sulla A29: 25.435 veicoli a Calatafimi-Segesta; sulla A29 Dir: 24.367 veicoli a Trapani; sulla A29 Dir-A: 10.961 veicoli a Misiliscemi; sulla RA15: 162.838 veicoli a Misterbianco; Sulla Ss 113: 2.414 veicoli a Messina, 26.275 veicoli a Villafranca Tirrena, 15.568 veicoli a Furnari, 23.459 veicoli a Naso, 108.942 veicoli a Cefalù, 30.972 veicoli a Campofelice di Roccella, 32.695 veicoli a Santa Flavia, 13.273 veicoli a Terrasini, 29.235 veicoli a Partinico, 9.193 veicoli a Alcamo, 4.169 veicoli a Trapani. Sulla Ss 114: 4.929 veicoli a Letojanni, 19.968 veicoli a Calatabiano, 17.935 veicoli ad Acireale, 17.502 veicoli a Catania, 18.274 veicoli a Carlentini, 66.732 veicoli a Priolo Gargallo, 51.275 veicoli a Siracusa.

Sulla Ss 115: 12.562 veicoli a Paceco, 23.604 veicoli a Petrosino, 6.802 veicoli a Mazara del Vallo, 15.598 veicoli a Castelvetrano (sulla SS115Dir), 19.408 veicoli a Menfi, 28.079 veicoli a Sciacca, 8.721 veicoli a Ribera, 30.739 veicoli a Agrigento (sulla Ss 115 Quater), 18.082 veicoli a Favara, 12.103 veicoli a Licata, 21.337 veicoli a Gela, 11.594 veicoli a Acate, 12.155 veicoli a Vittoria, 22.181 veicoli a Ragusa, 8.316 veicoli a Modica, 19.549 veicoli a Siracusa.

I numeri delle altre strade statali siciliane.

Sulla Ss117 Bis: 16.743 veicoli a Enna e 16.319 veicoli a Gela. Sulla Ss 118: 5.564 veicoli a Corleone. Sulla Ss 119: 6.202 veicoli a Partanna. Sulla Ss 120: 5.564 veicoli a Petralia Soprana. Sulla Ss 121: 62.996 veicoli a Motta Sant’Anastasia, 11.670 veicoli a Nissoria, 4.013 veicoli a Enna, 44.788 veicoli a Misilmeri. Sulla Ss 122: 8.675 veicoli a Favara, 21.457 veicoli a Canicattì.

Sulla Ss 123: 15.868 veicoli a Naro. Sulla Ss 185: 16.344 veicoli a Gaggi. Sulla Ss 186: 11.818 veicoli a Monreale. Sulla Ss 187: 23.358 veicoli a Erice. Sulla Ss 188: 9.018 veicoli a Salemi. Sulla Ss 190: 10.084 veicoli a Delia. Sulla Ss 191: 10.292 veicoli a Pietraperzia. Sulla Ss 194: 17.677 veicoli a Lentini, 19.942 veicoli a Modica. Sulla Ss 287: 9.899 veicoli a Noto. Sulla Ss 410: 12.471 veicoli a Naro. Sulla Ss 417: 22.908 veicoli a Catania. Sulla Ss 514: 13.131 veicoli a Vizzini. Sulla Ss 557: 11.187 veicoli a Campobello di Licata. Sulla Ss 561: 9.597 veicoli a Enna. Sulla Ss 624: 14.473 veicoli a San Giuseppe Jato, 8.770 veicoli a San Cipirello, 9.323 veicoli a Santa Margherita di Belice e 8.157 veicoli a Sciacca. Sulla Ss 626: 8.218 veicoli a Butera. Sulla Ss 640: 28.522 veicoli a Favara, 20.755 veicoli a Canicattì, 31.006 veicoli a Caltanissetta e 30.259 veicoli ad Alcamo.

