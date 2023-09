Il Maneggio di Contrada San Benedetto è il punto di riferimento per gli amanti dell’equitazione nella provincia di Agrigento. Con oltre tre decenni di esperienza, ospita eventi sportivi e offre terapia equina per bambini disabili. Scopri di più!

Amazzonie e cavalieri provenienti da diverse località dell’Isola si sono dati appuntamento a Contrada San Benedetto. Tra le incantevoli campagne della provincia di Agrigento, spicca un’istituzione che si conferma come il punto di riferimento indiscusso per gli amanti dell’equitazione in provincia e forse anche nell’intera regione. Con una tradizione che abbraccia oltre tre decenni di esperienza nell’arte equestre, il Maneggio di Contrada San Benedetto ha recentemente ospitato un prestigioso evento sportivo regionale.

Oltre alle competizioni sportive, il Maneggio di Contrada San Benedetto è molto di più. È anche un centro terapeutico per bambini affetti da disabilità, dove l’equitazione viene utilizzata come una forma di terapia, aiutando i giovani a sviluppare abilità fisiche e cognitive in un ambiente accogliente e inclusivo.

Accoglienza e Tradizione

Ad accogliere calorosamente i partecipanti a questo straordinario evento c’era il fondatore e gestore del Maneggio, Gerlando Costanzo. La struttura ha dimostrato di essere molto di più di un semplice luogo per gare equestri, presentando diverse tipologie di cavalli, tutti splendidi e curati con la massima attenzione.

Oltre alle gare, l’evento ha offerto un momento di convivialità per le famiglie, con un pranzo all’aperto sotto una rigogliosa pineta. Il Maneggio di Contrada San Benedetto, con la sua tradizione radicata e le prospettive di crescita, si trova in una posizione strategica, equidistante dai capoluoghi di Agrigento, Favara e Aragona, e a pochi passi dalla strada statale 640.

Marika Graceffa, una delle responsabili organizzative, ha dichiarato: “Nei prossimi giorni vogliamo portare al maneggio altri eventi complementari, per continuare a creare aggregazione e momenti di arricchimento culturale che vadano oltre l’equitazione. Tra questi segnalo la vendemmia al maneggio, essendo queste zone ricche di vigneti, e la mitologia del cavallo legata alla cultura classica. In un tempo in cui viviamo rapporti rituali e siamo dipendenti da smartphone e tecnologia, vogliamo riportare le nostre famiglie alla riscoperta dei valori autentici come la condivisione, lo sport, la natura e lo stare insieme.”

Il week end di gare al Maneggio di Contrada San Benedetto è stato un successo travolgente, con un ambiente sano e una competizione all’insegna della passione per l’equitazione. Un vero e proprio ritorno alle radici dei valori autentici, dove la famiglia, lo sport, la natura, la condivisione e l’inclusione sono stati i veri protagonisti.

Foto Nino Piraneo

CLASSIFICHE IN AGGIORNAMENTO:

Il Sabato – Risultati della Gimkana per i Più Piccoli

Nel pomeriggio di sabato, la tensione e l’entusiasmo erano palpabili nell’aria durante la gara di Gimkana dedicata ai giovani cavalieri più piccoli. Ecco i risultati di sabato 23 settembre:

Categoria Pulcini: Calogero Schembri, Alice Taibi, Claudia Cammarata

Categoria Avv. Juniores: Josie Bufalino, Vincenzo Marino , Fabiola Capizzi.

Tutti e tre i partecipanti di questa categoria rappresentano con orgoglio il Maneggio San Benedetto.

Categoria Juniores: Alfonso Liotta , Emma Mangione , Marta Messina.

I giovani talenti di questa categoria hanno dimostrato impegno e destrezza in sella, catturando l’attenzione di tutti i presenti.

Categoria Senior: Antonio Puccio , Luca Castronovo, Sophia Ciulla.

I cavalieri senior hanno dato vita a una competizione avvincente, dimostrando che la passione per l’equitazione non conosce età.

La Domenica – Salto ad Ostacoli e Altre Emozionanti Competizioni

La giornata di domenica è stata dedicata alle gare di salto ad ostacoli, con l’asticella che si alzava gradualmente con il susseguirsi delle categorie. Ecco la classifica dei vincitori:

Salto ad Ostacoli L 80: Sophia Ciulla, Antonio Puccio, Chiara Raffagno

Salto ad Ostacoli L 40: Alfonso Liotta, Aurora Giambrone, Silvia Sciara

Un luogo di cura e Inclusione