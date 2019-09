Trading online: impara le mosse vincenti!

Fare trading online non è difficile come sembra. Se sei un principiante, seguire la guida fornita da CorsoTradingOnline.net fa al caso tuo!

Cos’è il trading online?

Fare trading online, in parole semplice, significa investire e trarre profitto dai movimenti dei titoli quotati sui mercati finanziari.

Investire online ha velocizzato e reso più semplice le modalità d’investimento grazie alla molteplicità di strumenti disponibili. Anche i meno esperti, quindi, possono iniziare a tradare se seguono il percorso giusto!

Il trading online non implica solo l’acquisto di un titolo finanziario, il cui guadagno arriva quando il suo prezzo aumenta. C’è anche, ad esempio, l’opportunità di vendere allo scoperto, cioè vendere senza possedere realmente il titolo, così da guadagnare anche se il suo valore scende.

Questo significa che, ogni trader può ricavare profitti dall’oscillazione dei prezzi dei trend scelti e moltiplicarli applicando la leva finanziaria!

Investire online, inoltre, richiede la capacità di far previsioni riguardanti i titoli finanziari. Fortunatamente, ci sono diversi strumenti che agevolano tale operazione, come l’analisi tecnica, l’analisi fondamentale o adottare la strategia del Copy Trading.

Con le conoscenze adeguate, dunque, investire non sarà più così difficile!

Conti demo: tutti i vantaggi

Uno dei modi più utilizzati per far pratica e iniziare a comprendere i movimenti dei mercati finanziari, riguarda l’utilizzo di conti demo.

Molte piattaforme online, infatti, offrono la possibilità di usufruire di un conto demo, totalmente gratuito e senza vincoli.

Utilizzare un conto virtuale significa operare su un’interfaccia speculare a quella reale e con gli andamenti di mercato aggiornati in tempo reale.

Il vantaggio consiste nell’utilizzo di monete virtuali, così da provare le proprie strategie e iniziare ad utilizzare la piattaforma senza correre rischi reali!

Ad esempio, la piattaforma 24Option s’impone tra le migliori per tale ragione. Anche se, si tratta di un broker apprezzato in generale per i diversi strumenti che mette a disposizione dei propri utenti. Risulta tra le piattaforme preferite dai meno esperti poiché consta di un’interfaccia intuitiva e semplice da utilizzare, così da permettere al trader di focalizzarsi esclusivamente sul proprio lavoro.

Scegliere un conto demo efficiente e funzionale può condurre ad ottimi risultati nella realtà. L’importante, quando si opera su conti reali, è riuscire a gestire le proprie emozioni!

Il rischio fa parte degli investimenti, ma la paura non deve essere un freno. I migliori trader sono coloro che riescono ad andare oltre al timore di perdere ed optano per la scelta più vantaggiosa per i loro affari.

Piattaforma eToro

Tra le migliori piattaforme attualmente disponibili, apare eToro.

Leader nel settore, questo broker offre un sito chiaro e ricco di strumenti. Inoltre, ha introdotto importanti novità nel campo del trading: Social trading e Copy trading.

Si tratta di due funzioni realmente interessanti, in quanto, eToro appare come un network di trading utile per scambiare opinioni con altri utenti.

In più, i principianti possono copiare le mosse dei trader migliori sul proprio profilo, così da guadagnare anche con poca esperienza!

Anche in questo caso, dunque, gli utenti hanno a disposizione una funzione gratuita ed efficiente per acquisire le conoscenze adatte che sono alla base di un trading vincente!

Trading online: opinioni

I meno intenditori del settore, di norma, tendono a pensare che il trading online sia solo una truffa. Naturalmente, non si può negare che queste esistano e non siano frequenti, ma un’ottima piattaforma è l’ideale per tenere al sicuro i propri dati e il proprio capitale!

Quindi, il primo errore da evitare è scegliere broker non autorizzati.

Inoltre, non è possibile pensare di investire senza studiare, impegnarsi ed assimilare le nozioni di base. Dedizione ed impegno ripagano sempre gli sforzi fatti, dimostrando ai più scettici che guadagnare col trading online è possibile!