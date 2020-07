Giovedì in replica i libri di Sardo e Bolzoni al Colleverde Park Hotel, e in più con soli 5 euro potrete degustare uno dei vini della AZ. TENUTE CUFFARO pluripremiata azienda agrigentina in C.da Fauma

TRA VINI e LIBRI D’AUTORE al Colleverde Park Hotel

Giovedì 23 luglio alle 18:30 la presentazione di due libri, modera l’incontro Alessandro Accurso Tagano della libreria Il mercante di libri

Vi aspettiamo al Colleverde Park Hotel

#colleverdeparkhotel

Si parlerà dell’evoluzione mafiosa negli ultimi 40 anni con Carmelo Sardo e Attilio Bolzoni. A seguire degustazione di vini Tenute Cuffaro del territorio a cura di Totò Collura.

#attiliobolzoni #davidesardo #pomeriggioculturale #libri #eventi #live #sicilia #agrigento #estate2020 #hotel #intrattenimento #cultura #letteratura #artisti #spettacolo #catering #degustazione #wine #eventisicilia #eventigastronomici #eventigastronomicisiciliani #travel #experience #presentazionedilibri

📌Evento organizzato da EliGioTo events #eligiotoevents

📍Location #colleverdeparkhotel

~Sommelier da Totó Collura #totocollura

~Communication by #ecagencyagrigento EC agency

~Presentazione libri del @alessandro_accurso_tagano #ilmercantedilibri

Ticket: presentazione libro e calice di vino 5€ alla reception 🏨

(non occorre prenotazione)