San Leone, l’eleganza delle vele e l’adrenalina del Canadair: lo scatto è virale

Un veliero, il mare calmo di San Leone, e un Canadair della Protezione Civile che sfiora l’acqua a bassa quota, disegnando traiettorie mozzafiato accanto alle imbarcazioni a vela. Non è una scena da film, ma pura realtà catturata dall’obiettivo attento e ispirato del fotografo Attila Manó, che è riuscito a fermare nel tempo un momento tanto raro quanto spettacolare.

Nel primo degli scatti, l’effetto ottico è sorprendente: il velivolo giallo-rosso, impegnato nel rifornimento d’acqua durante un’operazione di addestramento o intervento, sembra poggiato sul ponte della barca, come se fosse parte integrante della sua struttura. In realtà, si tratta di una perfetta sovrapposizione prospettica che testimonia la precisione millimetrica dei piloti del Canadair.

Nei frame successivi, il velivolo appare mentre scivola radente sul mare, solcando gli specchi d’acqua antistanti il litorale agrigentino, lasciandosi dietro una lunga scia e l’ammirazione di chi ha avuto la fortuna di assistere alla scena.

Il contrasto tra la calma serena delle barche a vela e la potenza dinamica dell’aereo in azione genera un impatto visivo potente, quasi poetico. E mentre il sole cala all’orizzonte, San Leone si trasforma in un set naturale, dove il mare e il cielo sembrano fondersi in una danza perfetta di elementi e tecnologie.

Lo scatto di Attila Manó, già condiviso centinaia di volte sui social, è molto più di una bella fotografia: è un’istantanea che racconta la bellezza del territorio, la professionalità della Protezione Civile e l’arte di saper cogliere l’attimo.

Un fotogramma d’autore, sospeso tra cielo e mare, che resterà impresso nella memoria di chi ama guardare oltre.

