Grande Successo per la 10a Tappa del Tour Mediterraneo Vespucci a Porto Empedocle: Quasi 20.000 Visitatori a Bordo

Porto Empedocle, 2 maggio 2025 – Una tappa indimenticabile quella di Porto Empedocle per il Tour Mediterraneo Vespucci, che ha registrato quasi 20.000 visitatori nei giorni del 31 aprile e del 1° maggio. La Nave Scuola della Marina Militare, la celebre Amerigo Vespucci, è stata accolta con un entusiasmo contagioso dalla cittadinanza, che ha riservato manifestazioni di stima e affetto all’equipaggio e alla nave, simbolo di tradizione e prestigio della Marina Italiana.

La tappa di Porto Empedocle ha rappresentato anche un momento speciale per il Tour Mediterraneo Vespucci, che ha voluto rendere omaggio alla città di Agrigento, recentemente nominata Capitale Italiana della Cultura 2025. Un gesto che sottolinea il valore culturale e storico del nostro Paese, testimoniato anche dalla visita degli allievi della Prima Classe dell’Accademia Navale di Livorno, imbarcati a bordo della nave. Gli studenti, impegnati nell’istruzione militare e navale, hanno avuto l’opportunità di visitare uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia, la Valle dei Templi, emblema del patrimonio storico-artistico della regione.

La nave, intanto, prosegue il suo viaggio lungo le coste siciliane, con la prossima tappa a Palermo prevista dall’8 all’11 maggio. Durante il suo percorso verso Reggio Calabria, dove è previsto un incontro con il Villaggio IN Italia dal 5 al 7 maggio, Amerigo Vespucci farà una serie di passaggi ravvicinati nelle acque della costa orientale della Sicilia. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare la nave in vari punti suggestivi, tra cui Avola e Augusta il 3 maggio, Giardini Naxos il 4 maggio, e Catania, dove la nave sarà protagonista di un evento speciale durante il “Catania Airshow”. Il 7 maggio, durante il suo tragitto verso Palermo, il passaggio ravvicinato a Milazzo e nelle acque delle Isole Eolie, tra Lipari e Vulcano, regalerà un altro momento emozionante per chi potrà ammirarla dal mare.

L’iniziativa, che nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, è sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere l’Italia nel mondo, raccontando la sua cultura, storia, innovazione e gastronomia, così come i suoi successi in ambito scientifico, tecnologico e industriale. Dopo aver toccato 30 Paesi in 20 mesi con il “Tour Mondiale”, il Tour Mediterraneo Vespucci continua la sua missione di ambasciatore della bellezza e dell’eccellenza italiana.

