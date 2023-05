Tour Educational ad Alessandria della Rocca: nell’azienda Leto per conoscere le fasi produttive delle “eccellenze agroalimentari”.

L’Associazione Eccellenze a Kilometrozero, nell’ambito di un programma biennale rivolto alla valorizzazione della filiera corta con lo scopo di sostenere la cooperazione tra i produttori Siciliani, valorizzare le risorse locali e promuovere le buone abitudini alimentari, ha organizzato presso l’azienda agricola Leto, uno dei produttori aderenti al progetto, un Tour Educational con svariate finalità. Nell’azienda agricola, ad Alessandria della Rocca, si sono svolte le fasi del Tour educational che prevedevano la visita aziendale, gli incontri e le degustazioni dei prodotti tipici. Si è assistito ad uno showcooking per dare possibilità ai visitatori di assaporare le prelibatezze delle pietanze locali, il tutto gratuitamente offerto dall’associazione Eccellenze a Kilometrozero. L’evento è stato coordinato dall’esperta di turismo esperienziale e food blogger, Annalisa Pompeo, che ha illustrato il progetto, raccontato il territorio e supportato i piccoli produttori, sensibilizzando i consumatori finali ad una scelta consapevole a tavola, genuina e a km zero delle eccellenze locali. Gli appuntamenti promossi dall’Associazione Eccellenze a Kilometrozero continueranno nei prossimi mesi con il “Mercato del contadino” e i “promo Day” con lo scopo di far conoscere i produttori locali e i loro prodotti. Eccellenze a kilometrozero è un progetto finanziato dal PSR SICILIA 2014-2022 – Misura 16: Cooperazione, Sottomisura: 16.4 che ha lo scopo di sostenere e valorizzare le aziende agricole siciliane promuovendo la filiera corta, garantendo un rapporto diretto e trasparente tra produttore e consumatore. Per informazioni e per conoscere tutte le iniziative del progetto è possibile consultare il sito www.eccellenzeakilometrozero.it e la pagina instagram

www.instagram.com/eccellenzeakilometrozero.

Nella foto Leonardo Leto e la food blogger Annalisa Pompeo.