Toto’ Cuffaro “suggerisce” Bernardini a sottosegretario alla giustizia

L’ex presiedente della Regione Sicilia, Toto’ Cuffaro, manifesta sostegno a favore di Rita Bernardini e la “suggerisce “ al

presidente del consiglio Draghi come sottosegretario alla giustizia. Bernardini è conosciuta per il suo costante impegno per migliorare e umanizzare le carceri. “ Sarebbe bello- dice Cuffaro- se il Presidente del consiglio Draghi, prestasse attenzione al la situazione delle carceri e volesse scegliere un sottosegretario alla Giustizia a cui affidare la delega alle carceri.

Penso che oggi, Sottosegratario migliore di Rita Bernardini non possa esserci e se il Presidente Draghi nell’ambito delle sue prerogative nella formazione del Governo, attenzionasse questa ipotesi, sarebbe grande cosa, proprio perchè, in questo momento di profonda difficoltà, a causa del Covid-19, all’interno delle carceri la vita dei detenuti è certamente più complicata, oltre che, questa situazione, sta rendendo più complicato il rapporto con i familiari dei detenuti, per cui, qualcuno che se ne possa occupare con il cuore e con la mente e riesca a far sì che le carceri non siano soltanto storie di dolore, necessita più che mai. Rita Bernardini sottosegretario alla Giustizia con l’esclusivo compito di “umanizzare le carceri” e far sì, che anche dentro le carceri, possa finalmete trovare piena attuazione l’articolo della nostra Costituzione che sancisce che la pena debba essere un processo di rieducazione e risocializzazione.