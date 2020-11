Totò Cuffaro irrompe sulla scena politica: “Ricostruiamo la Dc”

Amici, mi sto impegnando in un progetto di ricostituzione della Democrazia Cristiana, partito della libertà, della famiglia, del lavoro e dalla vocazione Europeista. Attorno all’idea Popolare di Sturzo e De Gasperi ricostruiamo l’area moderata.

E’ l’appello che l’ex presidente della Regione Siciliana Totò Cuffaro sta facendo in questi giorni su tutti i social, da Facebook ad Instagram.

Per far sì che ciò divenga realtà ho bisogno del tuo sostegno. Se vuoi darmi una mano per questo progetto – scrive Cuffaro – partecipa anche tu suggerendo la pagina ai tuoi amici, mettendo il like e condividendo la pagina della Democrazia Cristiana nella tua bacheca.