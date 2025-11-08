Totò Cuffaro si è dimesso da segretario nazionale della Democrazia Cristiana. Questa mattina l’ex presidente della Regione Siciliana ha consegnato le proprie dimissioni nelle mani del presidente del partito Renato Grassi e del segretario organizzativo nazionale Pippo Enea. “Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno condiviso con me un percorso di impegno e di servizio al partito. Dimissioni che sono irrevocabili”, ha dichiarato Cuffaro.

Il presidente Grassi ha convocato per il 20 novembre il Consiglio Nazionale della Dc, che sarà chiamato a esaminare e formalizzare le dimissioni e a individuare le successive scelte organizzative.

Un passaggio che apre una nuova fase per la rinata Democrazia Cristiana, che negli ultimi anni aveva ritrovato visibilità proprio sotto la guida di Cuffaro. L’ex governatore travolto dall’inchiesta su corruzione e appalti truccati nella sanità. “Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno condiviso con me un percorso di impegno e di servizio al partito”.

