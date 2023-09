“Due anni fa la Dc era un sogno, oggi è una realtà. La Dc di oggi, credo, sia una sorta di miracolo. Il merito è anche di Luigi Sturzo, cui mi sono rivolto perché mi desse una mano di aiuto e la desse a se stesso: se vuole fare il Santo deve fare il miracolo. Così è stato”. Così il segretario della Dc Totò Cuffaro parlando con i cronisti, a Palermo, a margine del primo congresso regionale del partito in Sicilia.”C’è la voglia di tanta gente, sfiduciata dalla politica e dai partiti di potere, a credere nei valori – continua Cuffaro. Noi non diciamo alla gente votateci, ma venite per costruire insieme e partecipare. C’è anche la voglia di tornare a esserci in un’area moderata. Al sovranismo e al populismo, noi rispondiamo con un modello di democrazia e popolare”. Durante il congresso Stefano Cirillo, fondatore con Totò Cuffaro dell’associazione AiutiamoilBurundi, è stato eletto nuovo segretario della Dc in Sicilia. A formalizzare l’incarico saranno i 600 delegati che sono riuniti in un hotel a Palermo. Per la presidenza della Dc è stato scelto l’ex deputato regionale Carmelo Pullara, mentre a guidare la segreteria organizzativa è Carmelo Pace, che è capogruppo del partito all’Assemblea regionale siciliana.