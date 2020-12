Oggi vi propongo un dolce natalizio, realizzato Da Salvatore Galvano di Raffadali , realizzato con il pistacchio di Raffadali.

Torrone bianco con il pistacchio di Raffadali

Ingredienti

300 g di miele millefiori

300 g di zucchero

300 g di mandorle

350 g di Pistascchio di Raffadali

100 ml di acqua

1 scorza di limone o arancia grattugiata

1 albume circa 35gStampo rettangolare o qualsiasi forma si desidera usare

Prendiamo il Miele e cuociamolo a bagnomaria in una ciotola posta sopra una pentola piu’ grande riempita per meno della meta’ con acqua. Fate cuocere il miele mescolando per circa 1 ora e mezza .

Quanto il miele e’ quasi pronto mettete a cuocere anche lo zucchero versandolo in una casseruola con 100ml di acqua. Deve diventare uno sciroppo denso.

Montiamo gli albumi a neve ferma e uniamolo al miele mescolando per 5 minuti dopodiché unite anche lo sciroppo di zucchero sempre mescolando continuamente.

Dopo qualche minuto e quando l’ impasto del torrone comincera’ ad indurirsi leggermente aggiungete le mandorle il pistacchio di Raffadali e la scorza di limone.

Mescolando fino a a quando l’impasto sarà ben amalgamato.

A questo punto l’impasto è pronto e lo possiamo versare nello stampo.

Aspettiamo che si raffreddi e possiamo iniziare a tagliare.

Per la conservazione e consigliato avvolgerlo in pellicola trasparente per alimenti.