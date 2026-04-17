Secondo appuntamento domani, sabato 18 aprile, a partire dalle ore 9:30 al Centro Visite della Riserva naturale orientata di Torre Salsa in contrada Omo Morto (Siculiana, strada provinciale 75), con “Gessi e Zolfare”, organizzato dal WwF-Rno di Torre Salsa con il patrocinio di Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Comune di Siculiana, Regione Siciliana-Sistema delle Aree naturali protette e Ordine regionale dei geologi di Sicilia.

La giornata prevede l’intervento dei naturalisti Amedeo Falci e Angelo Troja su “La flora gipsicola della Riserva di Torre Salsa”, con l’approfondimento delle caratteristiche e delle peculiarità (endemismi compresi) delle specie vegetali adattate a sopravvivere in ambienti difficili quali i substrati di matrice gessoso-solfifera, un aspetto sicuramente meno conosciuto delle aree più interessanti della Sicilia.

Prevista l’escursione botanica, guidata dagli stessi esperti naturalisti e dal direttore della Riserva Alessandro Salemi. Si potrà inoltre visitare la splendida mostra fotografica all’interno del Centro Visite, che resterà aperta fino al prossimo 2 giugno, con foto di rocce e reperti geologici scattate nella riserva stessa (ma non soltanto), all’interno della quale sono stati istituiti due geositi d’interesse regionale ed internazionale in un contesto caratterizzato, geologicamente, da falesie di marne bianche, gessi della serie evaporitica ed argille azzurre.

“Invito tutti a partecipare a questa splendida iniziativa del WwF che il Libero Consorzio ha voluto patrocinare” afferma il presidente del Libero Consorzio di Agrigento Giuseppe Pendolino “nella consapevolezza che è necessario riscoprire questo importantissimo patrimonio naturalistico, storico e culturale. Un segnale forte per la tutela e valorizzazione di questo patrimonio”.

Le tappe successive di “Gessi e Zolfare” sono in programma sabato 2 maggio al Parco Minerario di Aragona con l’incontro su “Il parco delle miniere di Aragona tra paesaggio, natura, geologia e memoria storica”, in collaborazione con l’Associazione Mintini, e domenica 10 maggio nella istituenda riserva di Punta Bianca per “Il patrimonio speleo-minerario della Riserva Naturale Punta Bianca”, con escursione naturalistica sul percorso Castello Chiaramontano-costa Vincenzina.

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