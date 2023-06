Tornerà fruibile il campetto da calcio del lungomare di San Leone: al via i lavori

Lavori di manutenzione per ripristinare la funzionalità del campo di calcetto sul lungomare Falcone Borsellino di San Leone e dell’area adiacente. La giunta comunale di Agrigento ha approvato lo schema di convenzione che prevede l’affidamento dei lavori alla Società “Mare & Sole” dei fratelli Priolo, titolari del ristorante “La Perla”, sul lungomare di San Leone. Tornerà, dunque, fruibile il campetto da calcio. I fratelli Priolo hanno dato piena disponibilità ad assumersi gli oneri dell’operazione, senza nulla a pretendere dall’Amministrazione.

Dunque, le strutture sportive di San Leone potranno tornare ad essere riutilizzate e godute dai giovani. “Entro il prossimo mese grazie ad uno sponsor privato recupereremo pure il campetto di tennis e quello di pattinaggio”, ha detto il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè in occasione dell’inaugurazione del campo di basket realizzato sul lungomare di San Leone. L’impianto, inaugurato sabato scorso è stato realizzato in memoria di Haitem Fathallah, giocatore scomparso prematuramente a 32 anni durante una partita per un arresto cardiaco. Sorge in una delle zone più belle della città ma che meriterebbe maggiore cura e attenzione in ogni stagione dell’anno. I residenti si augurano che sia di buon auspicio, un inizio per qualcosa di ancora più bello.