Tornano in piazza le uova di Pasqua Ail

Ritornano nelle piazze italiane le Uova di Pasqua AIL, iniziativa posta sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica, giunta alla sua 30° edizione. Come da tradizione è in programma l’importante appuntamento con la Solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma da sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. Il contributo minimo associativo per ricevere l’Uovo di Pasqua AIL è di 12 euro. Ad Agrigento sabato 25 e domenica 26 marzo in piazza Cavour dalle 09:30 alle 13:30 sarà presente un gazebo, dove sarà possibile acquistare le Uova di Pasqua e anche le Colombe pasquali e dove si potrà dialogare con i volontari sulle tante attività dell’associazione.