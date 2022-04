Tornano i grandi concerti ad Agrigento: Elisa, Irama, Eros Ramazzotti

Al Teatro della Valle dei Templi di Agrigento, complesso monumentale di età classica, patrimonio dell’umanità dell’Unesco, tornano i grani concerti. Il primo settembre arriva il “Back to the Future Live Tour” di Elisa che non sarà solo un tour ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull’argomento green. Il 3 settembre sarà la volta di Irama, uno tra gli artisti italiani più seguiti del momento. Con un totale di 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, Irama si è da poco imposto al 72° Festival di Sanremo con Ovunque Sarai (classificatosi alla quarta posizione), il secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify e certificato disco di platino. Il 25 febbraio è uscito il nuovo album Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare (disco d’oro), progetto musicale maturo e vicino alle musicalità americane ed europee, concettualmente eclettico e liberatorio, che mixa la musica urban con quella tipicamente di matrice latin/pop. E, poi, lui: Eros Ramazzotti , protagonista in cinque arene tra le più prestigiose al mondo per dieci anteprime esclusive. Ad Agrigento , il 17 e 18 settembre prossimi, la seconda tappa del ‘World tour premiere’ che sancisce il ritorno di Eros, un’occasione imperdibile per ascoltare in anteprima la nuova musica dell’artista che ha conquistato milioni di ascoltatori in oltre 35 anni di carriera con 70 milioni di dischi venduti e oltre 2 miliardi di streaming in tutto il mondo. In scaletta, oltre ai brani storici che hanno contribuito al successo di Ramazzotti, i fan potranno godere delle nuove canzoni del cantautore la cui uscita è prevista per settembre 2022.