Tornano i cioccolatini della ricerca di fondazione AIRC

Dal 6 al 13 novembre si rinnova l’appuntamento con I Giorni della Ricerca di Fondazione AIRC, otto giorni per informare e sensibilizzare il pubblico sul tema cancro coinvolgendo trasmissioni televisive e radiofoniche, i media, gli stadi di calcio della Serie A e della Nazionale, gli studenti delle scuole superiori, i Comitati Regionali e i volontari che sabato 12 novembre distribuiranno nelle piazze i Cioccolatini della Ricerca in cambio di un contributo, che sarà devoluto alla FONDAZIONE per il finanziamento della ricerca che non può fermarsi perché risulta, insieme alla prevenzione, arma vincente per sconfiggere il cancro. Grazie proprio alla ricerca alcune tipologie di cancro sono risultate totalmente guaribili mentre per altre bisogna, ancora, lavorare soprattutto ora, dopo la pandemia , che ha determinato l’intasamento degli ospedali da parte dei malati di Covid bloccando di fatto la prevenzione e l’opera di diagnostica precoce con i vari screening. “Ora più che mai- dicono gli organizzatori- bisogna potenziare la ricerca per evitare che tra i primi posti nella graduatoria delle cause dei decessi per malattie risulti ancora il cancro.” I volontari della Delegazione Provinciale AIRC di Agrigento saranno presenti nelle ore del mattino in piazza Ugo La Malfa e a villa Bonfiglio.