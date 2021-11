Tornano a scioperare i Vpo (vice procuratori onorari) e i pubblici ministeri, per il mancato intervento del Governo alla riforma della magistratura. Lo sciopero è stato proclamato dalla Federazione Magistrati Onorari di Tribunale (Federmot), per cinque giorni, da oggi e fino a sabato 27 novembre. E sarà una settimana difficile nei Tribunali di Agrigento e Sciacca, per l’astensione dei magistrati. Nei giorni di sciopero saranno comunque garantiti i servizi essenziali.