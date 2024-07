Un’esperienza unica tra musica e storia al sorgere del sole

Agrigento, 8 agosto 2024 – Preparatevi a vivere un’esperienza straordinaria: il ritorno dello spettacolo dell’Alba alla Valle dei Templi di Agrigento, un evento che promette di incantare i sensi e l’anima. Il prossimo 8 agosto alle ore 4:30 del mattino, mentre i primi raggi del sole accarezzano le antiche rovine dei templi dorici, un concerto magico prenderà vita.

L’iniziativa, ideata per celebrare l’alba in uno scenario di eccezionale bellezza e significato storico, si propone di coinvolgere tutti i sensi attraverso la musica, mettendo in risalto la natura, l’arte e l’archeologia con una narrativa sonora avvincente.

Musica che attraversa epoche e culture

Il cuore dello spettacolo sarà una selezione musicale straordinaria, guidata dalle voci di tre solisti di fama internazionale e accompagnata da musicisti di eccezionale talento. Marina Bruno, figura di spicco nel panorama musicale italiano, si esibirà insieme agli strumentisti Enzo Pietropaoli e Daniele Sepe, con la partecipazione speciale del rinomato trombettista jazz Flavio Boltro.

Il programma abbraccia un repertorio vasto e variegato che spazia dalle melodie sacre di Mozart e Fauré, alla musica tradizionale della Georgia e della Sardegna, fino alle composizioni moderne di Bernstein e Britten. Le armonie che si intrecciano creano un’atmosfera magica, narrando storie di grandezza e drammaticità attraverso i secoli.

Un’esperienza sensoriale senza tempo

I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi completamente in questa esperienza unica, dove la bellezza della musica si fonde con lo splendore del paesaggio archeologico. L’Alba alla Valle dei Templi non è solo un concerto, ma un viaggio attraverso il tempo e la cultura, arricchito dalla luce dorata dell’alba che trasforma le antiche rovine in un scenario surreale.

Informazioni pratiche e prenotazioni

Gli interessati possono prenotare i biglietti direttamente sul sito di CoopCulture, con prezzi che variano a seconda della categoria di ingresso:

Intero: € 20.00

Ridotto under 25 anni: € 18.00

Ridotto gruppi di almeno 12 persone: € 15.00

Gratuito per disabili e bambini sotto i 6 anni

Si consiglia di prenotare anticipatamente per garantirsi un posto in questa straordinaria esperienza culturale. L’aggiunta di diritti di prevendita di € 2.00 si applica a ogni acquisto.

Non perdete l’occasione di vivere una mattina indimenticabile, dove la musica e la storia si fondono in un momento di pura magia alla Valle dei Templi di Agrigento.