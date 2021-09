Torna “l’hub a casa tua”

replicherà da venerdì a domenica prossima l’iniziativa “ l’hub a casa tua ” presso L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

l’infopoint di Porta di Ponte ad Agrigento. Il 10, l’11 ed il 12 settembre prossimi, in una finestra oraria non limitata alle ore serali ma estesa dalle nove del mattino sino alle 23, la cittadinanza potrà accedere alla somministrazione del vaccino anticovid-19 in centro città. All’interno del punto vaccinale sarà presente una equipe dell’hub del palacongressi, composta da medici, infermieri e professionisti, che offrirà informazioni ed effettuerà le inoculazioni. In vista della riapertura delle scuole nella giornata domenica 12 settembre, dalle 10 alle 17, anche il liceo “Raffaello Politi” di Agrigento, la scuola primaria “Maria Montessori” di San Leone e l’istituto comprensivo “Salvatore Quasimodo” di Villaseta, si trasformeranno in centro vaccinale dalle 10 alle 17.