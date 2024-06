Si torna nella Riserva naturale di Punta Bianca per l’Aperi-trekking di VisitAgrigento. L’appuntamento è alle 17:30 di domenica prossima, 23 giugno. L’itinerario, lungo circa 5 chilometri circa, permetterà di conoscere al tramonto una gran parte della istituenda riserva naturale di Punta Bianca. Si osserveranno specie botaniche, bunker ed una bussola risalenti alla seconda guerra mondiale, buona parte della costa fino al castello di Palma di Montechiaro, il costone di marna bianca su cui poggia l’ex caserma della guardia di finanza e tanto altro.

I partecipanti saranno accompagnati da Marcello Mira, guida naturalistica Federescursionismo Sicilia e da Antonino Dinolfo, educatore ambientale.

Quota di iscrizione 12 euro per gli adulti soci 2024 ; gratuito per i ragazzi soci 2024 ; 15 euro per gli adulti non soci; 5 euro per i ragazzi non soci dai 10 ai 17 anni.

Per qualsiasi informazione e per le iscrizioni contattare il 380 7985180. In caso di condizioni meteo avverse l’evento potrebbe essere rinviato con comunicazione telefonica il giorno prima.