Dopo il successo registrato nei periodi di Natale e Pasqua, anche in estate la Regione organizzerà il treno speciale Sicilia Express, che, per una trentina di euro, riporterà studenti e lavoratori fuori sede nell’Isola. Stanno per essere organizzati di sicuro per Ferragosto ma forse anche a luglio. L’obiettivo resta quello di offrire una alternativa nei periodi di alta stagione in cui il costo dei biglietti aerei cresce fino a raggiungere cifre fuori mercato. È stato il presidente Renato Schifani ad annunciarlo: “Consentiremo ai nostri giovani ad agosto di tornare a casa in Sicilia con poche decine di euro attraverso i treni speciali”.

