Torna il Rally Agrigentum, storiche Vespe in giro per la provincia

Saranno 80 i partecipanti al Rally Agrigentum 2023 che , dopo 5 anni, ritorna nella provincia di Agrigento. La seconda tappa del campionato Regolarità Sicilia era stata programmata per lo scorso 21 maggio ma , causa allerta meteo, si svolgerà domenica 28. La manifestazione consiste in delle prove di abilità con tempo imposto e, poi, il giro nei dintorni di Agrigento. Verrà attraversata la frazione di Montaperto dove storicamente si effettuano i rally automobilistici, da lì si arriva a Raffadali, poi Siculiana, Realmonte, Scala dei Turchi, passaggio dalla Valle dei Templi per poi arrivare ad Agrigento, viale della Vittoria, via Atenea, via Unità d’Italia. La partenza è prevista dal piazzale della Nocera, in via Unità d’Italia alle 8:30. I partecipanti partiranno uno ogni 30 secondi. Soddisfazione per il presidente del vespa Club Agrigento, Vincenzo Pisano che afferma: “Dopo tanti anni finalmente si ritorna a fare una attività che coinvolge i vespisti più attivi della Sicilia. Una grande forza messa in campo a titolo di passione per questo mezzo. Un particolare ringraziamento a tutti i collaboratori del Vespa Club e chi si è messo in gioco per questa manifestazione particolare.”

L’evento si concluderà alle 12:30 con la premiazione finale. Ogni anno il vespa club di Agrigento promuove le attività sportive in Vespa ed è, ormai, leader in questo campo.