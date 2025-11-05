Giovedì 6 novembre la conferenza stampa di presentazione a Casa Sanfilippo

AGRIGENTO – Si rinnova l’appuntamento con il “Premio Karkinos”, il riconoscimento che da anni celebra le eccellenze del territorio agrigentino, dando voce e visibilità a chi si è distinto nei campi dell’arte, della medicina, dell’imprenditoria e dell’ambiente.

Giovedì 6 novembre, alle ore 10, nella splendida cornice di Casa Sanfilippo, sede del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025.

A illustrare i dettagli dell’evento saranno il patron del premio, Carmelo Cantone, e il presidente dell’associazione “Antiche Tradizioni Popolari”, Salvatore Varisano, promotrice dell’iniziativa. A fare gli onori di casa, il direttore del Parco, Roberto Sciarratta, che accoglierà i rappresentanti delle istituzioni e i media insieme al sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, al commissario straordinario della Camera di Commercio, Giuseppe Termine, e al direttore della Fondazione Teatro Pirandello, Salvo Prestia.

Durante l’incontro saranno svelati i nomi dei premiati e i dettagli della serata di gala, in programma sabato 22 novembre alle ore 20:00 al Teatro Pirandello di Agrigento. L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti, per consentire alla cittadinanza di partecipare e condividere un momento di orgoglio collettivo.

Giunto alla nona edizione, il “Premio Karkinos” conferma la sua vocazione di evento simbolo per la comunità agrigentina, capace di unire cultura, spettacolo e impegno civile in una serata che promette di lasciare il segno.

“Il premio nasce per valorizzare il talento e l’impegno di chi contribuisce, con passione e dedizione, alla crescita del nostro territorio”, sottolineano Varisano e Cantone, invitando la stampa e il pubblico a partecipare alla conferenza e alla cerimonia conclusiva.

Un appuntamento atteso, che ancora una volta mette Agrigento al centro della scena, pronta a celebrare i suoi protagonisti più meritevoli con una serata di emozioni, riconoscenza e orgoglio siciliano. Nella foto un’edizione precedente del premio.

