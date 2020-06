Torna il mercato settimanale di piazza Ugo La Malfa

Al via il mercato settimanale del venerdì in piazzale Ugo La Malfa, ad Agrigento. Nel rispetto delle misure previste con le linee guida sul Covid emanate dal Governo nazionale, della Regione Siciliana e vista l’Ordinanza Sindacale al fine di poter permettere, in completa sicurezza, lo svolgersi del mercato, si prevede che gli ingressi siano contingentati, con misurazione della temperatura, utilizzo delle mascherine, senso unico di marcia in entrata e in uscita.

Gli ingressi saranno da via Esseneto, da via Manzoni e da via Ugo la Malfa. Verrà istituito dalle 7 alle 14, il divieto di transito in via Manzoni altezza incrocio via Toniolo, divieto di transito in via Scavo altezza Palazzetto dello Sport, in via Esseneto, ed in via Ugo La Malfa, ad eccezione dei residenti.