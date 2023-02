Torna il Mandorlo in fiore, il Parco assicura il suo contributo (VIDEO)

Torna il Mandorlo in fiore. Il Parco archeologico assicura l’ ospitalità ai gruppi partecipante e gli spettacoli al Palacongressi e nella Valle dei Templi. “Il consiglio del parco ha deliberato un contributo di 200mila euro che sarà formalizzato venerdì prossimo durante l’approvazione del bilancio, strumento senza il quale non è possibile operare. Sosteniamo alcuni servizi come l’accoglienza e metteremo a disposizione i nostri luoghi, come il tempio della Concordia”, lo dice in una intervista, a cura dello staff e della redazione di AgrigentoOggi.it, il direttore del Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta.

